Prabowo Turun Tangan, Bupati Pati Langsung Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sudah menaruh atensi terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.
Dia berkata demikian dalam video yang diunggah di Instagram akun @sudaru_sudaryono seperti dikutip Rabu (13/8).
"Sudah mendapatkan atensi langsung dr Presiden RI," kata Mas Dar sapaan Sudaryono, Rabu.
Wakil Menteri Pertanian (Wanentan) itu menyebut Presiden Prabowo yang juga Ketum Gerindra tidak ingin Bupati Pati menaikkan PBB sampai 250 persen.
Sebab, kata Mas Dar, Presiden Prabowo menganggap rakyat tengah membutuhkan perhatian lebih, sehingga kebijakan menaikkan PBB tidak relevan.
"Disampaikan ke Bupati untuk membatalkan kebijakan itu di tengah kondisi masyarakat yang sekarang ini memang butuh perhatian lebih," ujarnya.
Mas Dar mengatakan Bupati Pati yang diusung Gerindra pada Pilkada 2024 diminta mencari pendapatan daerah bukan dari menaikkan PBB.
"Alhamdulillah Bupati tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi," katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Bupati Pati Sudewo membatalkan kebijakan PBB naik 250 persen. Berikut alasannya.
