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Prabowo Ucapkan Terima Kasih kepada Seluruh Pihak atas Suksesnya Haji 2026

Prabowo Ucapkan Terima Kasih kepada Seluruh Pihak atas Suksesnya Haji 2026
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Ilustrasi - Presiden Prabowo Subianto berpidato. ANTARA/HO-BPMI Setpres/am.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden kepada pimpinan Komisi VIII DPR RI, Tim Pengawas Haji, dan jajaran Kementerian Haji dalam pertemuan di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (17/6).

“Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Wakil Menteri Haji berserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji,” ucap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

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Prabowo turut memberikan apresiasi kepada para petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan dedikasi tinggi.

Para petugas haji juga dinilai bertugas dengan penuh semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah.

“Beliau juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas, kurang lebih petugas haji ada 2.000 orang yang telah menjalankan tugas dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh dedikasi,“ tuturnya.

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Selain para petugas, keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 disebut tidak lepas dari kerja sama seluruh jemaah haji Indonesia.

Kepala Negara pun mendoakan agar seluruh jemaah mendapatkan keberkahan dari ibadah yang telah dijalankan dan menjadi haji yang mabrur.

Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

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