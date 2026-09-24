menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Prabowo Undang Akademisi ke Istana Bahas Penanganan Karhutla

Prabowo Undang Akademisi ke Istana Bahas Penanganan Karhutla

Prabowo Undang Akademisi ke Istana Bahas Penanganan Karhutla
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto diagendakan mengundang sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/9/2026).

Pertemuan tersebut untuk membahas penanganan lahan gambut yang dari tahun ke tahun masih menghadapi persoalan kebakaran.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo diagendakan berdiskusi dengan banyak akademisi untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam.

Baca Juga:

“Iya, siang ini Pak Presiden akan berdiskusi dengan banyak akademisi, membahas penanganan lahan gambut yang tahun ke tahun selalu terbakar,” ucap Teddy.

Melalui diskusi tersebut, Prabowo ingin mendengarkan pandangan dan masukan dari kalangan akademisi mengenai pengelolaan serta penanganan lahan gambut.

Pembahasan diharapkan dapat memberikan perspektif berbasis kajian dalam menghadapi persoalan kebakaran lahan gambut yang berulang dari tahun ke tahun.

Baca Juga:

Pelibatan para pakar dan akademisi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kebijakan berbasis pengetahuan dalam menangani persoalan lahan gambut.

“Masukan dari berbagai bidang keilmuan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan yang menyeluruh,” kata Teddy.

Presiden Prabowo Subianto diagendakan mengundang sejumlah akademisi di Istana Merdeka untuk membahas penanganan karhutla

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI