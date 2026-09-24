Prabowo Undang Akademisi ke Istana Bahas Penanganan Karhutla

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto diagendakan mengundang sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/9/2026).

Pertemuan tersebut untuk membahas penanganan lahan gambut yang dari tahun ke tahun masih menghadapi persoalan kebakaran.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo diagendakan berdiskusi dengan banyak akademisi untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam.

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“Iya, siang ini Pak Presiden akan berdiskusi dengan banyak akademisi, membahas penanganan lahan gambut yang tahun ke tahun selalu terbakar,” ucap Teddy.

Melalui diskusi tersebut, Prabowo ingin mendengarkan pandangan dan masukan dari kalangan akademisi mengenai pengelolaan serta penanganan lahan gambut.

Pembahasan diharapkan dapat memberikan perspektif berbasis kajian dalam menghadapi persoalan kebakaran lahan gambut yang berulang dari tahun ke tahun.

Pelibatan para pakar dan akademisi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kebijakan berbasis pengetahuan dalam menangani persoalan lahan gambut.

“Masukan dari berbagai bidang keilmuan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan yang menyeluruh,” kata Teddy.