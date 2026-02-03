Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana, Begini Isunya

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Selasa siang (3/2/2026).

Beberapa ormas di antaranya PBNU, Muhammadiyah, dan MUI.

Kabarnya undangan itu untuk berdiskusi membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian/Board of Peace (BoP) Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis saat dihubungi di Jakarta, Selasa pagi, membenarkan undangan pertemuan dengan Presiden Prabowo hari ini.

"Saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya (informasinya agenda pertemuan diskusi, red.) tentang BoP," kata Kiai Cholil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf, yang juga Menteri Sosial RI pun membenarkan adanya undangan tersebut.

"Iya benar, ada agenda tersebut jam 14.00 WIB," kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menjawab pertanyaan wartawan.

Kemudian, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga membenarkan undangan terkait agenda pertemuan di Istana bersama Presiden Prabowo siang ini.