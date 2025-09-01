menu
Prabowo Undang Para Pemuka Agama ke Istana, Ini yang Dibahas

Prabowo Undang Para Pemuka Agama ke Istana, Ini yang Dibahas
Penasihat Gereja Bethel Injili Nusantara, Pendeta John Lokollo di Istana Negara, Jakarta pada Senin (1/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pemuka agama ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (1/9) siang.

Salah satu yang hadir, Pemuka Agama Budha Bhante Kamsai Sumano Mahathera tiba di Istana Negara sekitar pukul 13.15 WIB.

Menurutnya, kedatangannya hari ini ke Istana untuk bertemu dengan Presiden Prabowo.

“Bahwa hari ini mungkin ketemu, mungkin silaturahmi kepada tokoh agama juga semuanya,” kata Bhante Kamsai.

Walau begitu, Bhante Kamsai mengaku belum mengetahui detail pertemuan yang akan berlangsung dengan Prabowo.

“Kami belum tahu mungkin langsung katanya ketemu langsung di dalam saja,” jelasnya.

Saat ditanyakan apakah pertemuan tersebut bakal membicarakan situasi negara beberapa waktu belakangan, Bhante Kamsai hanya bisa memastikan ingin menjaga suasana tetap baik.

“Kalau dari sekarang, yang kami usahakan pentingnya menjaga supaya kita kebijaksanaan, demi ketenangan, dan bahagia bersama,” tuturnya.

