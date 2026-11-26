jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah mengangkat sebanyak 242.482 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga pendidik.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026, di Sentul, pada Kamis (26/11).

“Sebanyak 1.777.758 guru PPPK diberi kesempatan mengikuti tes CPNS formasi khusus, baik yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun,” ucap Prabowo.

Kesempatan itu terbuka bagi guru PPPK yang berusia di bawah maupun di atas 35 tahun.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan sebanyak 464.856 guru menjadi CPNS dalam periode 2027 hingga 2029.

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“Dalam tahun 2027 sampai 2029, pemerintah akan mengangkat 464.856 guru CPNS untuk guru PPPK, guru non-ASN, dan lulusan D4/S1 yang belum menjadi guru. Itu, Mendikdasmen, hadiah yang bisa kita berikan,” jelasnya.

Formasi tersebut diperuntukkan bagi guru PPPK, guru non-ASN, serta lulusan D4/S1 yang belum menjadi guru.