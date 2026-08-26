Prabowo Ungkap Alasan Dirinya Baru Tinjau Lokasi Gempa NTT

jpnn.com - NAGEKEO - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan dirinya tidak langsung datang ke lokasi gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) saat awal terjadi bencana.

Menurut dia, hal itu dilakukan supaya seluruh instansi terkait atau anak buahnya dapat lebih leluasa bekerja dan memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung,” ujarnya saat memimpin rapat penanganan gempa di Nagekeo, NTT, pada Rabu (27/8).

Baca Juga: Presiden Prabowo Tinjau Langsung Penanganan Dampak Gempa Bumi di Nagekeo

Prabowo menuturkan, terlalu banyaknya pejabat pusat yang datang ke lokasi bencana berpotensi membuat perhatian pemerintah daerah dan petugas di lapangan terpecah.

Aparat daerah, kata dia, tidak seharusnya terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menyambut maupun mendampingi agenda kunjungan pejabat.

“Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi, pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya,” kata dia.

Baca Juga: Prabowo Pimpin Rakor Penanganan Gempa di Dalam Tenda Nagekeo

Prabowo menilai kondisi tersebut dapat menggeser fokus utama pemerintah dalam menghadapi situasi darurat.

Padahal, yang paling dibutuhkan masyarakat terdampak adalah tindakan cepat, pelayanan langsung, serta bantuan yang benar-benar sampai kepada mereka.