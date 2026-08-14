Prabowo Ungkap Danantara Temukan Potensi Penerimaan Negara USD 5 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menemukan potensi penerimaan negara sebesar USD 5 miliar dalam kurun dua bulan.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD menjelang peringatan HUT ke-81 RI, Jumat (14/8).

Penemuan ini menunjukkan adanya kebocoran nilai komoditas yang cukup besar dalam transaksi perdagangan luar negeri.

Dalam kurun waktu singkat, DSI diklaim telah mengelola devisa ekspor senilai USD 14 miliar.

Lebih dari 6.000 transaksi ekspor strategis saat ini telah terpantau secara langsung melalui sistem digital terpusat milik DSI.

"DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar dan penyesuaian harga dari pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo.

DSI didirikan sebagai pintu tunggal untuk mengelola proses ekspor berbagai komoditas strategis milik negara secara transparan.

Pemerintah membentuk DSI untuk memastikan monitor ketat terhadap volume barang yang dimuat di atas kapal ekspor Indonesia.