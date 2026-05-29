Prabowo Ungkap Indonesia–Prancis Perkuat Kemitraan Energi hingga Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Prancis berkomitmen memperkuat kemitraan di tengah dinamika global.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis.

“Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa memainkan suatu peranan yang positif,” ujar Prabowo dikutip rilis resmi Biro Pers Istana, pada Jumat (29/5).

Menurut dia, Indonesia konsisten mendorong upaya perdamaian dunia di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang.

“Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyambut baik terjalinnya Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis.

Dia optimistis hubungan bilateral kedua negara semakin konkret dan memberikan dampak yang lebih luas di masa mendatang.

“Kita tentunya akan melihat kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak,” tuturnya.