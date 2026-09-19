Prabowo Ungkap Laba BUMN Semester I 2026, Begini Datanya

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkap peningkatan laba sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pada semester I 2026 sebagai hasil pembenahan pengelolaan perusahaan pelat merah.

Dalam pidato pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam, Prabowo menyebut PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN yang mencatat peningkatan laba.

"PT Pupuk yang dari dulu mengalami kerugian sekarang naik keuntungannya 252 persen. PT Pupuk Indonesia naik. BUMN yang dulu rugi sekarang untung," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, peningkatan kinerja Pupuk Indonesia terjadi bersamaan dengan langkah pemerintah menurunkan harga pupuk.

Berdasarkan data perusahaan, Pupuk Indonesia membukukan laba bersih Rp 8,51 triliun pada semester I 2026, meningkat 252,8 persen dibandingkan Rp 2,41 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain Pupuk Indonesia, Prabowo menyebut laba bersih PT Semen Indonesia (Persero) Tbk meningkat sekitar 400 persen pada semester I 2026.

Dia juga menyebut peningkatan laba terjadi pada sejumlah BUMN lainnya, antara lain PT Pertamina (Persero) sebesar 86 persen, PT Pegadaian sebesar 84 persen, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebesar 54 persen.

Presiden mengatakan peningkatan kinerja tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan konsolidasi dan memperbaiki pengelolaan kekayaan negara.