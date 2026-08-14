Prabowo Ungkap Tata Kelola BUMN Sukses, Dividen Moncer 67%

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menunjukkan hasil signifikan.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat.

Kepala Negara menyebut BUMN mampu menyetorkan dividen sebesar Rp 142,3 triliun pada 2025.

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“Meningkat 67 persen dibandingkan 2024,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah BUMN.

Setelah dikoreksi, keuntungan BUMN pada 2024 tercatat Rp 186 triliun, dengan dividen yang disetorkan sebesar Rp 85,5 triliun.

“Keuntungan BUMN mencapai Rp 326 triliun, naik 75,3 persen dari 2024,” ungkap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan dividen BUMN setelah dikurangi penanaman modal negara (PMN) tercatat Rp 53 triliun.