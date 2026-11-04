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Prabowo Usir Listyo dari Istana, Alasannya Tak Usah Ditanya

Prabowo Usir Listyo dari Istana, Alasannya Tak Usah Ditanya
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Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menjadi Kapolri. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memecat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Letnan Jenderal Ariyo Windutomo pun ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas KSP.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut telah diambil Presiden Prabowo pada Rabu pagi dan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

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"Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Prasetyo mengatakan presiden selanjutnya menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo untuk sementara menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Staf Kepresidenan guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Letjen TNI Ariyo sendiri merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI.

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"Untuk sementara, beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kesekretariatan Kepresidenan," katanya.

Alasan Prabowo mengusir Listyo dari Istana sudah jelas.

Prabowo Subianto memecat Listyo Sigit Prabowo, lalu untk sementara menunjuk Letnan Jenderal Ariyo.

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