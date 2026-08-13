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Prabowo Usulkan 4 Nama Jadi Pejabat BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test

Prabowo Usulkan 4 Nama Jadi Pejabat BI, DPR Segera Gelar Fit and Proper Test
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Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR RI.

Selain Destry, Prabowo juga mengusulkan tiga nama lainnya untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI.

Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR RI.

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Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Surpres tersebut memuat empat nama calon pejabat BI.

"Suratnya itu mengusulkan satu nama terkait dengan calon Gubernur Bank Indonesia yaitu Ibu Destry Damayanti," kata Puan, Kamis (13/8).

Untuk posisi Deputi Gubernur Senior BI, pemerintah mengusulkan Aida S. Budiman.

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Sementara itu, dua nama yang diajukan sebagai calon Deputi Gubernur BI ialah Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.

Puan mengatakan DPR akan mulai memproses usulan tersebut setelah masa persidangan dibuka pada 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR RI.

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