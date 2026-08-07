Prabowo Usulkan MBG Dapat Nobel 2026? Mendiktisaintek Ungkap Faktanya

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelidiki makalah ilmiah yang konon setebal 69 halaman, ada di platform SSRN, yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026 dengan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto.

Dokumen tersebut viral karena diduga disusun menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan mencatut nama sejumlah tokoh tanpa izin.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sejak Selasa, 4 Agustus 2026, telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran dan investigasi secara menyeluruh.

Sejak dibentuk, tim telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mengumpulkan informasi dan dokumen, serta meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang terkait.

"Hingga saat ini proses investigasi masih berlangsung. Meski demikian, terdapat beberapa temuan awal yang dapat disampaikan kepada publik," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (6/8).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam paper MBG atau Makan Bergizi Gratis tersebut, diperoleh keterangan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan maupun pengunggahan paper dimaksud.

Hal tersebut diperkuat berdasarkan informasi dari kampus penulis utama berasal, bahwa penulis utama berinisial DD telah membuat pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf terkait peristiwa tersebut.

Tim juga telah menelusuri status penulis utama tersebut.