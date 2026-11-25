jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku kaget melihat dua nama cawapres usulan Presiden RI Prabowo Subianto ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal demikian dikatakan dia menyikapi nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono yang diusulkan Cawapres ke MPR.

Mardani mengatakan kekagetan itu akibat tak muncul nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai cawapres.

"Pertama mengejutkan, karena tidak ada nama Pak Dasco," kata dia, lalu tertawa di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11).

Namun, Mardani di sisi lain menilai Presiden Prabowo tampak berpikir matang dalam mengusulkan cawapres ke MPR dengan mendorong Amran serta Sugiono.

"Menunjukkan betapa bahwa presiden sangat teliti dan hati-hati," lanjut legislator Komisi II DPR RI itu.

Baca Juga: Tim Verifikasi MPR Ungkap Rekam Jejak Pajak Dua Cawapres

Mardani menilai nama Amran diusulkan sebagai tanda Presiden Prabowo menghargai kinerja pembantu di kabinet yang bekerja maksimal.

Sementara itu, dia menilai nama Sugiono muncul dengan mempertimbangkan kedekatan, karena eks Menlu tersebut menjadi anak ideologis Presiden Prabowo.