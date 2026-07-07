Prabowo Utus Ketua MPR dan Menlu ke Iran Buat Hadir Pemakaman Khamenei
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bakal menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Masyhad, Kamis (9/7).
Muzani mengaku hadir dalam prosesi pemakaman mendiang Khamenei demi mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal demikian dikatakan dia pada Selasa (7/7) melalui unggahan di Instagram akun @ahmadmuzani2.
"Saya sebagai Ketua MPR RI bersama Menteri Luar Negeri Suaiono diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatulloh Khamenei di Masyhad, Iran pada Kamis 9 Juli 2026," kata Muzani, Selasa.
Eks Sekjen Gerindra itu mengatakan rencana keberangkatannya bersama Sugiono tengah dimatangkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
"Kehadiran kami merupakan representasi resmi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang turut berduka cita atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatulloh Khamenei," kata dia
Informasi resmi pemerintah Iran, rangkaian acara penghormatan kepada Khamenei akan berlangsung sejak 3-9 Juli di berbagai kota.
Adapun, Khamenei meninggal dunia dalam serangan udara Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari, yang kemudian memicu perang di kawasan.
Presiden RI Prabowo Subianto mengutus Ketua MPR dan Menlu untuk pergi ke Iran menghadiri acara pemakaman mendiang Ali Khamenei.
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