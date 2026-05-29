Prabowo Wajibkan Semua Sekolah Mengajarkan Bahasa Prancis

Presiden Republik Indonesia (kiri) Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis (kanan) Emmanuel Macron dalam pernyataan bersama di Istana Elysee, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Foto: ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, pada Kamis (28/5) malam.

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Prancis,” ucap Prabowo dikutip rilis resmi Biro Pers Istana, pada Jumat (29/5).

Menurut dia, mempelajari bahasa Prancis di sekolah-sekolah cukup pengingat dunia yang terus berkembang saat ini.

“Melihat perkembangan dunia ke depan kita yakin di keadaan global yag penuh ketidakpastian, penuh ketegangan penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif,” jelasnya.

Adapun, Prabowo turut menyambut kerja sama Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis.

Dia optimistis hubungan bilateral kedua negara semakin konkret dan memberikan dampak yang lebih luas di masa mendatang.

Sejumlah bidang yang menjadi prioritas kerja sama meliputi pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

