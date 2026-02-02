Prabowo Wanti-wanti Ancaman Perang Dunia Ketiga, Singgung soal Nuclear Winter
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto hampir semua kepala negara di dunia khususnya di Eropa mengkhawatirkan terjadi perang dunia ketiga.
Menurut Prabowo, hal itu didengarnya saat hadir di World Economic Forum di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.
Hal itu dikatakan Prabowo saat agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2).
“Saya hadir di Davos, puluhan kepala negara hadir. Hampir semua, hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia Ketiga,” ucap Prabowo.
Prabowo menuturkan bahwa di Indonesia menghadapi perubahan iklim karena terjadinya rentetan bencana. Namun, di tingkat dunia justru mengkhawatirkan perang dunia.
“Saudara-saudara, ada simulasi kalau terjadi Perang Dunia Ketiga nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif,” kata dia.
Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang bahwa kemungkinan ikan di laut Indonesia akan terkontaminasi lantaran adanya nuclear winter.
Nuclear winter atau musim dingin nuklir merujuk pada fenomena iklim yang dapat terjadi setelah perang nuklir skala besar, yang mengakibatkan penurunan suhu permukaan secara drastis dan berkurangnya sinar matahari dalam jangka waktu yang lama.
