Prabowo Yakin Rakyat Masih Bersamanya
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia karena dipilih langsung oleh rakyat.
Dia pun mengaku bertekad untuk terus menjalankan amanah masyarakat tersebut dengan baik.
“Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apa pun, saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apa pun,” ucap Prabowo di RS Polri pada Senin (1/9).
Eks Danjen Kopassus itu tidak akan mundur dari jabatan presiden dan berkomitmen untuk terus membela rakyat.
“Demi Allah saya tidak akan mundur setapak pun. Saya yakin rakyat bersama saya," katanya.
Prabowo mengeklaim pemerintahan yang dia jalankan berjuang keras untuk membela rakyat Indonesia.
"Pemerintah kami berjuang keras untuk membela rakyat kecil, pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil," tuturnya.
Ketua Umum Partai Gerindra menyebutkan telah mengumpulkan semua pengusaha besar untuk menciptakan lapangan kerja.
Prabowo bersikeras bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan presiden dan berkomitmen untuk terus membela rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ARUN Lampung Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo Subianto
- Presiden Prabowo Minta Kapolri Naikkan Pangkat Polisi Korban Demonstrasi
- Presiden Prabowo Subianto: Demi Allah Saya Tak Akan Mundur Setapak Pun
- Desta Ikut Suarakan Tuntutan Rakyat kepada Prabowo
- Prabowo Panggil Lagi Para Ketum Parpol ke Istana
- Ikuti Instruksi Prabowo, DPRD Jabar Hapus Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri