Prabowo: yang Korupsi MBG Adalah Orang Biadab, Tidak Pantas Dihormati
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengecam keras pihak-pihak yang melakukan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo bahkan menyebut orang yang tega mengorupsi makanan untuk anak-anak, sebagai sosok yang biadab dan tidak pantas mendapatkan penghormatan.
Hal itu dia katakan saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).
“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati,” ujar Prabowo.
Menurut dia, tindakan korupsi dalam program yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi anak tersebut menunjukkan hilangnya nilai kemanusiaan.
“Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan,” kata dia.
Prabowo menuturkan pemerintah memulai pembangunan sumber daya manusia dari kebutuhan paling dasar, yakni pemenuhan gizi.
Dia menegaskan tidak boleh ada anak Indonesia yang belajar dalam kondisi lapar karena hal tersebut dapat menghambat kemampuan mereka dalam menerima pelajaran.
Prabowo bahkan menyebut orang yang tega mengorupsi makanan untuk anak-anak sebagai sosok yang biadab dan tidak pantas mendapatkan penghormatan.
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