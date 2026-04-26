Prabowonomics: Dari Pertumbuhan Ekonomi Artifisial Menjadi Fundamental

jpnn.com, JAKARTA - Gagasan “Prabowonomics” dianggap sebagai upaya menggeser arah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang bersifat artifisial menuju fundamental.

Pendekatan tersebut menekankan peran aktif negara dalam memastikan pemerataan manfaat ekonomi di tengah dinamika pasar global yang kompetitif.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut hahwa konsep ekonomi modern yang sering disebut sebagai new normal sejatinya bukan hal baru.

Baca Juga: Rocky Gerung Tantang Akademisi Uji Konsep Prabowonomics

Dia merujuk pada pemikiran ekonom mazhab Austria, Joseph Schumpeter yang sejak 1942 menggambarkan ekonomi sebagai sistem yang dinamis dan penuh gejolak.

Dedi menyebut dalam teori Schumpeter, inovasi menjadi kunci utama melalui konsep creative destruction, yakni proses inovasi menghancurkan sistem lama dan melahirkan tatanan baru yang lebih efisien.

Namun, kondisi ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan jika hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar.

Dalam perspektif teori Five Forces dari Michael Porter, posisi tawar konsumen bisa melemah ketika pasar dikuasai oleh pemain dominan.

Akibatnya, masyarakat berpotensi menjadi price taker yang tidak memiliki daya tawar terhadap harga maupun pilihan produk.