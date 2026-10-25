Prabu: Kadis Perizinan Pastikan Pembangunan Data Center di BSD Belum Berizin

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Polemik pembangunan pusat data (data center) di kawasan BSD, Tangerang Selatan (Tangsel), menuai sorotan tajam dari DPRD Tangsel. Proyek raksasa tersebut diduga kuat mengabaikan prosedur perizinan operasional khusus, meski dokumen awal berupa izin mendirikan bangunan (IMB) perkantoran telah dikantongi pengembang.

Permasalah ini bermula dari keluhan warga Puspita Loka dan Anggrek Loka, salah seorang Ketua Rukun Warga menyebut bahwa semula dari informasi awal pihak pengembang mengklaim proyek tersebut sekadar pembangunan gedung perkantoran untuk Smartfren.

“Namun, realitas operasional di lapangan menunjukkan fakta yang bertolak belakang. Warga mendapati pengerahan alat-alat berat berskala besar dan instalasi komponen raksasa yang sangat identik dengan infrastruktur data center," ujarnya.

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Aktivitas konstruksi yang digeber 24 jam penuh tanpa jeda ini memicu polusi suara yang mengganggu waktu istirahat warga yang bermukim tepat di sebelah lokasi proyek. "Lebih dari sekadar kebisingan, warga khawatir keberadaan fasilitas raksasa tersebut akan membawa dampak buruk jangka panjang terhadap daya dukung ekosistem dan keamanan lingkungan sekitar perumahan," sambung pria yang enggan disebut namanya itu.

Sementara Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Tangsel Alex Prabu mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Kepala Dinas Perizinan Kota Tangsel guna mengonfirmasi legalitas proyek tersebut.

"Saya sudah komunikasi dengan Kadis Perizinan Tangsel terkait data center di BSD. Memang izin pembangunan perkantoran telah lengkap, namun sayangnya belum ada sama sekali perizinan terkait data center," ujarnya saat dikonfirmasi.

Alex menegaskan dirinya bahkan telah meminta instansi terkait untuk melakukan pengecekan ulang secara mendalam di lapangan. Temuan ini bermula dari adanya gelombang protes dan keluhan warga sekitar, khususnya dari pengurus Rukun Warga (RW) di kawasan Puspita Loka dan Anggrek Loka BSD.

Warga merasa resah dengan aktivitas pembangunan yang dinilai mengganggu kenyamanan permukiman.