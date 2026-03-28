Practice MotoGP Amerika: Marc Marquez, Celaka Jadi Berjaya

jpnn.com - TEXAS - Penggemar Marc Marquez mungkin bisa tidur nyenyak lantaran jagonya menjadi yang terbaik pada Practice MotoGP Amerika Serikat di Circuit of The Americas, Texas, Sabtu (28/3) dini hari WIB.

Practice merupakan sesi yang catatan waktu para pembalap dihitung resmi (berbeda dengan FP1 dan FP2), untuk pertimbangan bahwa si pembalap lulus langsung ke kualifikasi utama (Q2) atau harus terlebih dahulu melakoni kualifikasi 1 (Q1).

Hanya sepuluh pembalap terbaik pada practice yang mendapat akses langsung ke Q2. Sisanya? Kudu mengaspal dahulu di Q1. Dua terbaik di Q1 berhak naik ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan urutan start minimal di garis ke-12 pada sprint dan grand prix.

Pada practice tadi, Marc Marquez berhasil mengatasi beban pikiran kecelakaan mengerikan pada FP1.

Di free practice 1, Marc kecelakaan, terjtuh, saat sedang memacu motornya dalam kecepatan 192 km/jam (sebelumnya disebut 190 km/jam).

Marc tak mengalami cedera serius.

Dari celaka hingga berjaya. Kakak Alex Marquez itu tampil edan pada practice.

Namun, terlepas dari penampilannya yang mengesankan pada practice, pembalap berusia 33 tahun itu tetap khawatir tentang dampak kecelakaan yang dialaminya pada FP1.