Practice MotoGP Australia: Mamalia Masuk, Bendera Merah!

jpnn.com - VICTORIA - Marco Bezzecchi menjadi yang terbaik pada Practice MotoGP Australia di Phillip Island, Jumat (23/10) siang WIB.

"Marc Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang menyisip di antara RS-GP (motor Aprilia)," ulasan awak Crash.

Marc Marquez berada di posisi ketiga. Top 5 diisi penunggang kuda besi Aprilia.

Practice sempat dihentikan dengan pengibaran bendera merah sebanyak dua kali pada tahap awal.

Penghentian pertama dilakukan untuk memeriksa kondisi lintasan setelah kecelakaan yang melibatkan Bezzecchi menyenggol bagian belakang motor Alex Marquez di zona pengereman menuju tikungan tajam (hairpin) Turn 4.

Tak lama berselang, seekor mamalia walabi terlihat berada di dalam lintasan.

"Pembalap tuan rumah Jack Miller gagal menembus posisi 10 Besar dan harus berjuang melalui Kualifikasi 1," kupasan di halaman Crash.

Sesi practice berguna untuk mengklasifikasi pembalap yang berhak langsung ke kualifikasi 2 (kualifikasi utama) atau yang harus berjibaku terlebih dahulu di Q1.