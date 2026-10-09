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Practice MotoGP Indonesia Dramatis, Rekor Pecah, Cek Top 10

Practice MotoGP Indonesia Dramatis, Rekor Pecah, Cek Top 10
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Raul Fernandez. Foto: Andreas Solaro/AFP

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Practice MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Jumat (9/10) dimulai dan berakhir dengan dramatis.

Practice yang bertujuan sebagai klasifikasi kualifikasi itu sempat tertunda lantaran ada masalah teknis yang memengaruhi ruang steward dan sistem pencatatan waktu di Mandalika.

Saat dimulai, Practice MotoGP langsung terasa mencekam lantaran nyaris seluruh pembalap bak mengeluarkan semua kemampuan motornya.

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Persaingan mencatat waktu terbaik pun diwarnai sejumlah cekcok, seperti antara Franco Morbidelli dan Fermin Aldeguer.

Beberapa pembalap juga terjatuh, seperti Aldeguer, Alex Marquez, Enea Bastianini, dan Alex Rins. Sarat drama.

Namun, Mandalika yang penuh tantangan itu menunggu pahlawan baru. Raul Fernandez!

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Pembalap satelit Aprilia itu mencetak rekor lap.

Pemilik motor bernomor 25 itu mencatat waktu terbaik satu menit 28,725 detik, mematahkan rekor lap sebelumnya atas nama Marco Bezzecchi, yakni satu menit 28,832 detik yang tercipta tahun lalu.

Bukan Jorge Martin atau Marc Marquez yang paling kencang di Practice MotoGP Indonesia.

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