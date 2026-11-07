Practice MotoGP Qatar: Marc Marquez Bermasalah, Rekor Lap Pecah
jpnn.com - DOHA - Practice MotoGP Qatar di bawah sinar lampu Sirkuit Lusail, Jumat (6/11) malam WIB menyisakan beragam cerita.
Fabio Di Giannantonio memecahkan rekor lap di Lusail.
Digia menjadi yang paling kencang dengan menorehkan waktu satu menit 50,406 detik. Itu sudah cukup melampui rekor lap sebelumnya, yakni satu menit 50,499 detik atas nama Marc Marquez yang terukir pada 2024.
Marc Marquez sendiri pada practice malam tadi berakhir di urutan kedua.
Calon juara dunia 2026 itu mendapat masalah saat latihan. Rantai motornya putus. Marc ogah mengungkapkan penyebabnya, tetapi merasa lega karena kejadian itu berlangsung saat sesi latihan, bukan di sesi lain.
Namun, Marc tetap merasa tak yakin dirinya bisa memastikan gelar juara dunia 2026 di seri Qatar.
Itu setelah melihat sejumlah pesaing terdekatnya, termasuk Jorge Martin tampil galak saat latihan.
“Sepertinya kejuaraan ini belum akan berakhir. Anda lihat kecepatan Digia,” ujarnya kepada TNT Sports.
Cek di sini hasil Practice MotoGP Qatar. Siapa yang harus berjibaku sejak kualifikasi 1?
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