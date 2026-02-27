Practice MotoGP Thailand: 3 Juara Dunia Gagal Masuk 10 Besar
jpnn.com - BURIRAM - Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi unjuk gigi di hari pertama latihan MotoGP Thailand 2026 di Chang International Circuit, Buriram, Jumat (27/2).
Bezzecchi memimpin latihan bebas 1 dan juga memuncaki practice.
Free practice (1 dan juga 2) berguna untuk menjajaki motor dan lintasan.
Catatan waktu pada sesi tersebut tidak dihitung resmi, hanya untuk kepentingan olah data tim.
Sementara itu, pada practice, catatan waktu terhitung resmi.
Sepuluh pembalap terbaik pada practice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2).
Pembalap di luar Top 10 terlempar ke kualifikasi 1 (Q1).
Dua terbaik pada Q1 berhak naik ke Q2 dan otomatis mengamangkan posisi start minimal di urutan ke-12 pada sprint dan race.
Sepuluh pembalap terbaik berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama MotoGP Thailand.
