Prada Lucky Dimakamkan Secara Militer, Mamanya Belum Bisa Menerima

jpnn.com - Jenazah prajurit TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh senior dimakamkan secara militer di TPU Kapadala, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (9/8/2025).

Pewarta ANTARA saat berada di rumah duka di asrama tentara TNI AD Kuanino, Sabtu melaporkan proses pemakaman diawali dengan ibadah bersama yang berlangsung sekitar dua jam.

Baca Juga: Kodam Udayana Tanggapi Kemarahan Ayah Prada Lucky yang Juga Prajurit TNI

Ibadah dan rangkaian upacara pemakaman itu dihadiri oleh ribuan pelayat.

Tangis keluarga menggema usai ibadah pemakaman berlangsung.

Ayah dan ibu, kakak, dan keluarga dekat lainnya masih belum menerima kepergian Prada Lucky yang meninggal dunia secara tak wajar.

"Mama belum terima nak, mama tidak terima kamu pergi seperti ini," teriak Sepriana Paulina Mirpey ibu dari almarhum Prada Lucky Namo.

Sekitar 30 meni kemudian, upacara penyerahan jenazah secara kedinasan dilakukan.