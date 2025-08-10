Prada Lucky: Mama, Saya Dipukul-Dicambuk di Barak

jpnn.com, KUPANG - Jenazah Prada Lucky Chepril Saputra Namo telah dimakamkan secara militer di TPU Kapadala, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/8/2025).

Namun, kematian anggota TNI AD itu menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan kerabat, terutama orang tua Prada Lucky.

Prada Lucky meninggal akibat diduga dianiaya seniornya.

Ibu dari Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpey mengungkap kondisi sang anak sebelum koma hingga prajurit TNI AD itu meninggal dunia.

Menurut Paulina, anaknya mengaku sempat dipukul, bahkan dicambuk oleh sejumlah prajurit di barak TNI tempatnya bertugas.

"Mama, 'saya dipukul, saya dicambuk' saat dia lari ke rumah mama angkatnya di Nagekeo dengan tubuh sudah terluka," ungkap Paulina menirukan pengakuan sang anak saat ditemui menjelang pemakaman almarhum Prada Lucky di Kupang, Sabtu.

Menurut Paulina, saat masuk ke dalam rumah mama angkatnya, Prada Lucky langsung dirawat dan mengompres anaknya dengan kunyit panas di sejumlah luka akibat dianiaya oleh sejumlah seniornya.

Dia menceritakan semenjak Prada Lucky pindah ke barak TNI di Nagekeo, anaknya setiap saat selalu mengabari tentang kondisinya, dan menceritakan kegiatan mereka.