Prada Lucky: Mama, Saya Dipukul-Dicambuk di Barak
jpnn.com, KUPANG - Jenazah Prada Lucky Chepril Saputra Namo telah dimakamkan secara militer di TPU Kapadala, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/8/2025).
Namun, kematian anggota TNI AD itu menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan kerabat, terutama orang tua Prada Lucky.
Prada Lucky meninggal akibat diduga dianiaya seniornya.
Ibu dari Prada Lucky, Sepriana Paulina Mirpey mengungkap kondisi sang anak sebelum koma hingga prajurit TNI AD itu meninggal dunia.
Menurut Paulina, anaknya mengaku sempat dipukul, bahkan dicambuk oleh sejumlah prajurit di barak TNI tempatnya bertugas.
"Mama, 'saya dipukul, saya dicambuk' saat dia lari ke rumah mama angkatnya di Nagekeo dengan tubuh sudah terluka," ungkap Paulina menirukan pengakuan sang anak saat ditemui menjelang pemakaman almarhum Prada Lucky di Kupang, Sabtu.
Menurut Paulina, saat masuk ke dalam rumah mama angkatnya, Prada Lucky langsung dirawat dan mengompres anaknya dengan kunyit panas di sejumlah luka akibat dianiaya oleh sejumlah seniornya.
Dia menceritakan semenjak Prada Lucky pindah ke barak TNI di Nagekeo, anaknya setiap saat selalu mengabari tentang kondisinya, dan menceritakan kegiatan mereka.
Jenazah anggota TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo telah dimakamkan secara militer, Sabtu (9/8).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Baret Cak Imin dan Sultan Bachtiar Jadi Perhatian Prabowo
- Pengakuan Prada Lucky Sebelum Koma dan Meninggal Diungkap Sang Mama: Dipukul, Dicambuk!
- Prada Lucky Dimakamkan Secara Militer, Mamanya Belum Bisa Menerima
- Prada Lucky Prajurit TNI yang Meninggal Akibat Dianiaya Senior Dimakamkan Secara Militer
- Prada Lucky Tewas Diduga Dianiaya Senior, Legislator: Tak Ada Alasan Pelaku Diampuni
- Kodam Udayana Tanggapi Kemarahan Ayah Prada Lucky yang Juga Prajurit TNI