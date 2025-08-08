Prada Lucky Namo Diduga Tewas Dianiaya Senior, Keluarga Buka Suara
jpnn.com - Orang tua anggota TNI Prada Lucky Namo meminta terduga pelaku yang menganiaya anak mereka dihukum mati.
Prada Lucky meninggal 6 Agustus 2025 diduga akibat dianiaya seniornya.
Penganiayaan diduga terjadi saat korban bertugas baru dua bulan di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere Nagekeo, NTT.
"Saya ingin agar negara hadir dan mengungkap pelaku dan penyebab kematian anak saya," kata Sersan Mayor Christian Namo di Kupang, Jumat (8/8/2025).
Christian mengaku kecewa karena dua rumah sakit di Kota Kupang, yakni RS Tentara dan RS Polri menolak untuk mengautopsi, untuk mengetahui penyebab kematian dari anaknya.
Almarhum Prada Lucky Namo merupakan anggota TNI yang baru 2 bulan menjadi anggota TNI.
Seusai sah menjadi anggota TNI dia langsung ditempatkan di Batalion Pembangunan 843.
Batalion itu merupakan Batalion yang baru mendarat di daerah itu kurang lebih satu bulan untuk membantu pembangunan masyarakat di daerah tersebut.
Anggota TNI Prada Lucky Namo tewas setelah diduga dianiaya senior di daerah tugas. Keluarga minta pelaku dihukum mati.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Daftar Nama 6 Kodam TNI yang Segera Diresmikan
- TNI Tambah 6 Kodam Baru, Diresmikan Minggu 10 Agustus 2025
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 10 Kontainer Ballpress di Kalbar
- TNI Melumpuhkan Petinggi OPM Mayer Wenda
- TNI AL Menggagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Ballpress
- Truk Bantuan Terbalik & Menimpa Warga Palestina di Jalur Gaza, 20 Orang Tewas