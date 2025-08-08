menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Prada Lucky Tewas Diduga Dianiaya Senior, Legislator: Ini Kejahatan Kelompok

Prada Lucky Tewas Diduga Dianiaya Senior, Legislator: Ini Kejahatan Kelompok

Prada Lucky Tewas Diduga Dianiaya Senior, Legislator: Ini Kejahatan Kelompok
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut kasus tewasnya prajurit TNI Prada Lucky Chepril Saputra Namo sebagai kejahatan yang dilakukan gerombolan.

Hal demikian dikatakan Kang TB sapaan TB Hasanuddin menyikapi kasus tewasnya Prada Lucky di Asrama Teritorial Pembangunan 834 Wakanga, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ini sebuah kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok," kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu saat dihubungi, Jumat (8/8).

Baca Juga:

Belakangan, kasus tewasnya Prada Lucky diduga akibat dianiaya senior di kesatuan. Empat prajurit diamankan setelah insiden tersebut.

Menurut Kang TB, senior di TNI seharusnya tidak melakukan tindak kekerasan untuk mendisiplinkan junior ketika mereka salah.

"Seharusnya seniornya itu memberikan contoh yang baik," ujar eks Sesmilpres itu.

Baca Juga:

Kang TB mengatakan kasus tewasnya Prada Lucky harus dituntaskan ke pidana, para pelaku perlu disidang secara hukum militer. 

"Diberi hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman tambahan pemecatan dari dinas militernya," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut kasus tewasnya prajurit TNI Prada Lucky Chepril Saputra Namo sebagai kejahatan yang dilakukan gerombolan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI