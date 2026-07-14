Praisey Blessed Bawa Timnas Basket Putri Indonesia ke Perempat Final FIBA U18 Asia Cup 2026
jpnn.com, BANGKOK - Timnas Basket Indonesia memastikan ke perempat final ajang FIBA U18 Women's Asia Cup Division B seusai meraih kemenangan melawan Thailand.
Berlaga di Nimibutr Stadium, Bangkok, Selasa (14/7), skuad asuhan Fredy itu menang dengan skor 93-42.
Praisey Blessed menjadi bintang kemenangan Garuda Pertiwi seusai menjadi top skor dengan raihan 20 angka.
Fiorenza Celesta juga gemilang seusai menambahkan dengan 13 poin. Mabekou Talla Valerie kembali solid di bawah ring setelah mencetak 12 poin.
Adapun Chloe Cathleen Cung serta Joanne Giovanni masing-masing menambahkan dengan 11 angka.
Kemenangan tersebut membuat Timnas Basket Indonesia dan India menjadi wakil dari Grup A yang melangkah ke perempat final FIBA U18 Women's Asia Cup Division B.
Pada laga sebelumnya, Inez Angelina Welly cum suis juga mampu meraih kemenangan dengan skor 127-6 menghadapi Oman.
India sejauh ini tampil solid seusai sama-sama meraih dua kemenangan melawan Thailand (106-62) dan Oman (99-17).
Timnas basket Indonesia memastikan ke perempat final ajang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 seusai menang melawan Thailand, Selasa (14/7)
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