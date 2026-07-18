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Prajurit Paskhas TNI AU Jaga Aktivitas Lapangan Terbang Balinggama

Prajurit Paskhas TNI AU Jaga Aktivitas Lapangan Terbang Balinggama
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Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto meninjau pembersihan puing-puing pesawat milik AMA yang dibakar KKB di Lapangan Terbang Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Sabtu (18/7/2026). ANTARA/HO-Kogabwilhan III

jpnn.com, JAYAPURA - Prajurit Paskhas TNI AU diterjunkan untuk mengamankan lapangan terbang (Lapter) Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 

Penempatan personel TNI itu dilakukan agar pesawat dapat kembali beroperasi melayani masyarakat.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan Lapter Balinggama telah dijaga personel TNI sehingga aktivitas penerbangan ke wilayah itu dapat kembali dilakukan.

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"Saya tadi sudah terbang dan mengecek ke lapangan," kata Letjen TNI Lucky Avianto, Sabtu malam.

Dia mengatakan selain menempatkan personel TNI, pihaknya juga sudah membersihkan puing-puing pesawat milik AMA yang dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan pilot Nicholas Gosselin, terjadi pada 31Mei 2026.

Lucky menjelaskan puing-puing pesawat yang awalnya berada di lapangan terbang kini dipinggirkan sehingga tidak menghalangi aktivitas penerbangan.

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"Puing pesawat nahas itu dipinggirkan ke tempat yang aman agar tidak menutupi landasan sehingga pesawat bisa segera beroperasi untuk kembali melayani masyarakat," kata Letjen TNI Lucky Avianto. (ant/jpnn)

Personel Paskhas TNI AU diterjunkan untuk mengamankan lapangan terbang (Lapter) Balinggama dari aksi teror KKB.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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