Prajurit TNI AL Bergotong Royong Bersihkan Lumpur di Sekolah Terdampak Banjir
Prajurit TNI AL dari Korps Marinir pada Jumat (2/1/2026 bergotong royong membersihkan lumpur pascabencana banjir di SDN No. 152981 Tukka 1B, Jalan Humala Tambunan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Foto: Dispenal

jpnn.com, JAKARTA - Suasana di SDN No. 152981 Tukka 1B, Jalan Humala Tambunan tampak berbeda.

Tidak ada suara riuh siswa belajar, melainkan deru langkah dan semangat gotong royong dari para prajurit TNI AL dari Korps Marinir pada Jumat (2/1).

Pascabencana yang melanda wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, sisa-sisa lumpur tebal masih mengendap di lantai kelas dan selasar sekolah.

Kondisi ini menggerakkan para Prajurit Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satgas Gulbencal Kodaeral II untuk turun melaksanakan perbantuan.

Mengembalikan ruang belajar yang layak, para prajurit bersama personel Kodaeral II bahu-membahu mengeruk tumpukan lumpur yang menutup akses pendidikan.

Fokus utama mereka adalah memastikan ruang kelas, teras, hingga area halaman kembali bersih dan tertata.

Aksi ini dilakukan agar anak-anak di Tukka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk kembali bersekolah.

Bagi para prajurit, membersihkan lantai sekolah bukan sekadar tugas dinas, melainkan upaya memberikan rasa nyaman bagi generasi penerus agar bisa belajar dengan layak kembali.

Prajurit TNI AL dari Korps Marinir pada Jumat (2/1) bergotong royong membersihkan lumpur pascabencana yang melanda wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

