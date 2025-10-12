Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan TPNPB/OPM di Teluk Bintuni
jpnn.com - MANOKWARI - Seorang prajurit TNI dari Satgas Yoni 410/Alugoro Prajurit Kepala Amin Nurohman gugur akibat serangan dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM) di Distrik Moskona Utara, Teluk Bintuni, Papua Barat, Sabtu (11/10).
Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Letnan Kolonel Infanteri J. Daniel P. Manalu di Manokwari, Minggu (12/10), membenarkan informasi mengenai insiden penyerangan kelompok TPNPB/OPM yang terjadi sekitar pukul 13.30 WIT di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara.
Dalam insiden itu, satu prajurit TNI atas nama Praka Amin Nurohman gugur saat menjalankan tugas anjangsana kepada warga setempat bersama personel Satgas Yonif 410/Alugro lainnya.
"Benar telah terjadi penyerangan dan penembakan oleh kelompok TNPB/OPM Kodap IV Sorong Raya pimpinan Demi Moss. Satu pucuk senjata milik almarhum juga dirampas kelompok bersenjata itu," kata Daniel.
Menurut Daniel, aksi tersebut menambah daftar kekerasan bersenjata yang dilakukan kelompok separatis terhadap aparat keamanan maupun warga sipil di wilayah Papua Barat.
Kodam XVIII/Kasuari masih melakukan langkah pengamanan lanjutan, sekaligus koordinasi dengan aparat terkait untuk memastikan situasi di sekitar Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, tetap kondusif.
"Peristiwa ini menunjukkan bentuk kekejaman yang kerap dilakukan kelompok bersenjata terhadap TNI dan Polri maupun masyarakat umum," ucapnya.
Dia mengatakan jenazah Praka Amin Nurohman sedang dalam proses evakuasi dari Teluk Bintuni menuju kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah.
Seorang prajurit TNI gugur akibat serangan kelompok TPNPB/OPM di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prajurit TNI Praka Zaenal Mutaqim Sempat Bertabrakan di Udara
- Panglima Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Prajurit yang Gugur Saat Rangkaian HUT ke-80 TNI
- TNI AL Gagalkan Penyelundupan 49 Paket Sabu-Sabu Siap Edar
- Puncak HUT TNI di Monas, TNI AU Mengerahkan 8.600 Personel
- Prajrit TNI Praka S Berulah di Bank, Sempat Melepas Tembakan di Pos Satpam
- TNI Bangun Akses Jalan Desa Terpencil di Nias, Warga Senang