Prajurit TNI Temukan Puluhan Ribu Ekstasi di Mobil Kecelakaan di Lampung, Ada Lencana Polisi

jpnn.com - Satu unit minibus jenis Nissan X-Trail warna hitam bernomor polisi D-1160-UN kecelakaan di Jalan Tol Lampung ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) di KM 136 B, Lampung Tengah, Kamis (20/11) pagi.

Dalam kecelakaan tersebut, ditemukan banyak tas berisikan puluhan ribu pil ekstasi.

Dalam video yang diunggah akun @Puspen_TNI di X, tampak kondisi mobil dalam keadaan ringsek.

"Babinsa Koramil 411-11/Terbanggi Besar, Sertu Eko Wahyudi, bersama Serda Juntak berhasil mengamankan sekitar 90.000 butir ekstasi setelah menemukan enam tas mencurigakan di lokasi kecelakaan sebuah SUV di Tol Sumatra KM 136, Lampung," tulis keterangan video itu yang dikutip JPNN.com, Jumat (21/11).

Dalam video itu, terlihat juga beberapa anggota baik kepolisian hingga TNI dan petugas tol mengamankan lokasi dan tas-tas berisikan puluhan ribu pil ekstasi.

Tas tersebut tercecer di tengah jalan hingga keluar jalan tol. Pil ekstasi tersebut dibungkus kemasan plastik hitam. Terlihat juga lencana polisi yang tergantung di mobil yang mengalami kecelakaan tersebut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda LampungPolda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menyatakan bahwa lencana Polri yang ditemukan tidak bisa dijadikan penanda identitas pemilik maupun pengemudi mobil tersebut.

Yuni mengatakan, lencana itu dijual dan bisa dibeli di mana saja.