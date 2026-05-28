menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prakiraan Cuaca BMKG: 17 Wilayah di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: 17 Wilayah di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: 17 Wilayah di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi hujan. Foto/Ilustrasi: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebanyak 17 wilayah akan diguyur hujan ringan pada Kamis (28/5).

Prakirawan cuaca BMKG Diah A mengatakan potensi hujan ringan terdapat di Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin.

"Kemudian potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke," kata Diah.

Baca Juga:

Selain itu, potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Sementara itu terdapat potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung, serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang.

Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Sorong.

Baca Juga:

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Medan dan di Kota Palangka Raya," katanya.

Dia menyebutkan untuk bagian timur Indonesia perlu diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire.

BMKG memprakirakan sebanyak 17 wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada hari ini.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI