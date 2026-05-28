Prakiraan Cuaca BMKG: 17 Wilayah di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebanyak 17 wilayah akan diguyur hujan ringan pada Kamis (28/5).
Prakirawan cuaca BMKG Diah A mengatakan potensi hujan ringan terdapat di Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin.
"Kemudian potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke," kata Diah.
Selain itu, potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.
Sementara itu terdapat potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung, serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang.
Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Sorong.
"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Medan dan di Kota Palangka Raya," katanya.
Dia menyebutkan untuk bagian timur Indonesia perlu diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire.
BMKG memprakirakan sebanyak 17 wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringatan BMKG, Waspadai Potensi Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter di Perairan Sumatera Utara
- Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Berpotensi di Mayoritas Kota Besar
- Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, Komisi VIII DPR Ingatkan BNPB Hal Ini
- Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Guyur Mayoritas Kota Besar
- Riau Berpotensi Diguyur Hujan Sore hingga Dini Hari, Waspada untuk Pekanbaru
- Prakiraan Cuaca Hari Ini 18 Mei, Hujan & Udara Kabur di Sejumlah Daerah