Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini untuk Wilayah Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan ringan pada Senin (15/6) malam.
Di Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.
BMKG melalui akun Instagram @infobmkg memprakirakan pada Senin pagi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur berawan tebal.
Jakarta Selatan berpotensi mengalami kondisi udara kabur, sedangkan Kepulauan Seribu berpotensi hujan ringan.
Menjelang siang, hampir seluruh wilayah Jakarta masih diprakirakan berawan tebal, sementara Kepulauan Seribu mengalami hujan ringan.
“Suhu udara pada pagi hari berkisar 25–26 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata 5–9 kilometer (km) per jam,” tulis BMKG.
Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi berawan, sedangkan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan tebal.
Suhu udara berkisar 27–32 derajat Celsius dengan kecepatan angin 3–10 km per jam.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan ringan pada Senin (15/6) malam.
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