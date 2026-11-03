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Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini

Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini
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Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa, 3 November 2026. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Berikut ini prakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah Jakarta, Selasa.

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah ibu kota dalam kondisi cuaca cerah berawan pada Selasa pagi

Berdasarkan data dari laman resmi BMKG di instagram @infobmkg di Jakarta, Selasa, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, diprediksi cerah berawan pada Selasa, pukul 07.00 WIB, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan.

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"Pada pukul 13.00 WIB, hujan dengan intensitas ringan diprediksi turun di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, sedangkan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diselimuti awan tebal, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu dalam kondisi cuaca berawan," tulis BMKG.

Pada pukul 16.00 WIB, hujan dengan intensitas ringan mengguyur sebagian Jakarta mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprediksi dalam kondisi cuaca berawan.

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Pada pukul 19.00 WIB, seluruh wilayah di DKI Jakarta diprediksi diselimuti awan, sedangkan pukul 22.00 WIB hingga Rabu (4/11) dini hari seluruh wilayah diprediksi diselimuti awan tebal kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diprediksi berawan.

"Suhu udara di DKI Jakarta diperkirakan berkisar 25 hingga 33 derajat Celsius," kata BMKG.

Berikut ini prakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah Jakarta, Selasa.

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