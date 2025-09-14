Prakiraan Cuaca di Jakarta Minggu, 14 September 2025

jpnn.com, JAKARTA - Berikut ini prakirakan cuaca di Jakarta pada hari Minggu (14/9).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta berawan.

BMKG melalui laman resmi https://www.bmkg.go.id/ mencatat kondisi berawan terjadi di seluruh Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Prakiraan cuaca masing-masing wilayah, antara lain Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 28 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 78 persen.

"Kota Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar antara 27 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 86 persen," tulis BMKG.

Kota Jakarta Utara diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 27 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 82 persen.

Kota Jakarta Barat diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 26 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 88 persen.

Kota Jakarta Selatan diprakirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 26 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar 87 persen.