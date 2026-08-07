Prakiraan Cuaca di Riau Hari Ini, BMKG Ingatkan Soal Hujan Hingga Hotspot

jpnn.com, PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Riau akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan pada Jumat (7/8/2026).

Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur sejumlah daerah pada pagi, malam hingga dini hari.

Forecaster BMKG Yasir P mengatakan hujan pada pagi hari diperkirakan terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Pelalawan.

Sementara pada siang hingga sore, cuaca di sebagian besar wilayah Riau diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

“Memasuki malam hingga dini hari, potensi hujan kembali meningkat di beberapa daerah, meliputi Kabupaten Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Siak, serta Kota Pekanbaru,” kata Yasir.

BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

“Kondisi tersebut diprakirakan berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir, terutama pada pagi serta malam hingga dini hari,” jelas Yasir.

BMKG mencatat suhu udara di Riau berada pada kisaran 23 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara 55 hingga 99 persen. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10–30 kilometer per jam.