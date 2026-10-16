Prakiraan Cuaca Hari Ini 16 Oktober, Hujan Guyur Sejumlah Kota Besar RI
jpnn.com - JAKARTA - Update prakiraan cuaca hari ini Jumat 16 Oktober 2026, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan beragam intensitas mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia.
"Untuk prakiraan cuaca Indonesia kita awali dari Pulau Sumatra. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Jambi, Tanjungpinang, dan Pangkalpinang," kata Prakirawan BMKG Selly dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Jumat (16/10).
Selain curah hujan berintensitas ringan, BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi petir di Bengkulu, serta kondisi berawan tebal di Banda Aceh.
Untuk wilayah lain di Sumatra, udara kabur diprakirakan terjadi di Pekanbaru dan Palembang, diiringi potensi asap atau kabut di Bandar Lampung.
Bergeser ke wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, potensi curah hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turut membasahi wilayah Mataram.
Sementara itu, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi menaungi wilayah Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Kupang, diiringi potensi udara kabur yang secara khusus membayangi Yogyakarta dan Denpasar.
“Beralih ke wilayah Kalimantan. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Pontianak, Palangka Raya, dan juga Samarinda serta potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin," ujar Selly.
Memasuki kawasan Pulau Sulawesi, BMKG memprakirakan adanya potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado, sementara cuaca berawan tebal mendominasi wilayah Makassar dan Kendari.
Update prakiraan cuaca hari ini Jumat 16 Oktober, hujan mengguyur sejumlah kota besar di RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringatan Dini BMKG: Waspadai Gelombang Tinggi 1,25 Sampai 4 Meter Pada 15-18 Oktober
- Prakiraan Cuaca Hari Ini, Berikut Daftar Nama Kota Berpotensi Hujan
- Hujan Diprediksi November, Menhut Minta Kewaspadaan Tetap Diperkuat Tangani Karhutla
- Nihil Karhutla, BMKG Prakirakan Hujan Akan Terjadi Merata di Wilayah Riau
- Cuaca Hari Ini: Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan Pada Sore hingga Malam
- Cuaca Hari Ini 12 Oktober, Hujan Ringan Mendominasi Sejumlah Wilayah RI