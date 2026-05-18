Prakiraan Cuaca Hari Ini 18 Mei, Hujan & Udara Kabur di Sejumlah Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Senin 18 Mei 2026. BMKG memprakirakan bahwa hujan dengan intensitas bervariasi serta kondisi udara kabur terjadi di sejumlah daerah Indonesia.

Menurut Prakirawan BMKG Henokhvita, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar meliputi Padang (Sumatera Barat), Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Pangkalpinang (Kepulauan Bangka Belitung), Bengkulu, Serang (Banten), dan Jakarta.

"Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Bandung (Jawa Barat), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Samarinda (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat/NTB), Kupang (Nusa Tenggara Timur/NTT), serta sebagian besar wilayah Sulawesi, Ternate (Maluku Utara), dan sebagian besar wilayah Papua," kata dia dalam siaran prakiraan cuaca yang dipantau di Jakarta, Senin (18/5).

Selain itu, pula potensi hujan berintensitas sedang diprakirakan terjadi di Medan (Sumatera Utara), Ambon (Maluku), dan Jayapura (Papua).

BMKG, kata Henokhvita, juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir yang dapat terjadi di Bandar Lampung (Lampung), Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), serta Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Sementara itu, kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh (Aceh), dan Pekanbaru (Riau). BMKG juga memprakirakan adanya potensi udara kabur di Palembang (Sumatera Selatan), Yogyakarta, dan Surabaya (Jawa Timur). Adapun kondisi asap atau kabut berpotensi terjadi di Jambi.

Sejalan dengan beragam kondisi cuaca itu, Henokhvita mengatakan BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca yang dapat mengganggu aktivitas. Masyarakat juga diimbau memperbarui informasi cuaca melalui dan media sosial resmi BMKG.