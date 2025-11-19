Prakiraan Cuaca Hari Ini 19 November, Hujan di Sebagian Besar Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Rabu 19 November 2025.

BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia.

Hujan disertai petir juga diprediksi terjadi di sejumlah kota besar.

Informasi pada akun Instagram BMKG (@infobmkg) menyatakan bahwa di wilayah Sumatra, hujan ringan diperkirakan terjadi di Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Tanjungpinang.

BMKG juga mengingatkan potensi hujan disertai petir yang perlu diwaspadai masyarakat di Kota Padang dan Pangkalpinang. Sementara, Kota Palembang diprakirakan berkabut.

Jambi dan Bengkulu berpotensi hujan ringan.

Bandar Lampung mengalami hujan sedang.