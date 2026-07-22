Prakiraan Cuaca Hari Ini 22 Juli 2026, Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Rabu 22 Juli 2026.
Berdasar prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia.
Menurut Prakirawan BMKG Medayu, di wilayah Sumatra, Kota Banda Aceh diprakirakan cerah berawan.
Sementara itu hujan ringan berpotensi mengguyur Kota Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung.
Kemudian, di wilayah Pulau Jawa, cuaca di Kota Semarang diprakirakan cerah berawan, sedangkan Surabaya berawan.
Kondisi cuaca berawan tebal berpotensi menyelimuti Kota Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.
"Hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur Kota Serang," ucap Medayu dalam tayangan Youtube yang dipantau dari Jakarta.
Selanjutnya, untuk wilayah Kalimantan, cuaca di Kota Banjarmasin diprakirakan berawan.
Prakiraan cuaca hari ini Rabu 22 Juli 2026, hujan ringan diprediksi mengguyur sebagian besar wilayah RI.
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