Prakiraan Cuaca Hari Ini 22 November, Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah RI
jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Minggu 22 November 2026.
BMKG menyampaikan peringatan tentang potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah RI yang dipengaruhi Bibit Siklon Tropis 96S dan sejumlah sirkulasi siklonik.
Prakirawan BMKG Yuyun mengatakan peringatan dini kategori siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat berlaku di delapan provinsi: Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Selatan.
Sementara itu, peringatan waspada untuk hujan sedang hingga lebat mencakup sebagian besar Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Papua, serta sejumlah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku.
Menurut Yuyun, pertumbuhan awan hujan dipicu Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera Barat.
Sistem itu bergerak ke barat daya dan berpeluang rendah hingga sedang menjadi siklon tropis dalam 48–72 jam.
"Sistem ini turut memicu daerah pertemuan dan perlambatan angin di wilayah Samudra Hindia barat Bengkulu," katanya.
Sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan barat Aceh, Laut China Selatan sebelah timur Kepulauan Riau, dan Papua Selatan.
Prakiraan cuaca hari ini, BMKG menyampaikan peringatan tentang potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah RI.
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