Prakiraan Cuaca Hari Ini 22 Oktober, Hujan di Mayoritas Kota

jpnn.com - JAKARTA - Hujan berpotensi mengguyur sejumlah kota besar RI hari ini Kamis 22 Oktober 2026. Berdasar prakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan dengan berbagai intensitas mendominasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Dari Pulau Sumatra, waspadai potensi hujan ringan di Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Padang," kata Prakirawan BMKG Sastia melalui siaran cuaca di Jakarta, Kamis (22/10).

Sastia juga mengungkap bahwa potensi udara kabur menyelimuti Tanjungpinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkalpinang. Dia menambahkan terdapat potensi asap atau kabut di Kota Bandar Lampung.

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Beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang mengguyur Kota Serang dan Jakarta.

Sementara itu, cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan mendominasi kawasan Kota Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang.

"Untuk Pulau Kalimantan, diprakirakan hujan petir di Tanjung Selor, lalu hujan ringan di Pontianak, serta udara kabur dan asap kabut di Palangka Raya dan Banjarmasin," ujar Sastia.

Sementara itu, untuk Pulau Sulawesi, hujan ringan diprakirakan turun di Kota Mamuju, berawan tebal di Kota Palu dan Gorontalo, serta udara kabur mendominasi Kota Makassar, Kendari, dan Manado.

Adapun di kawasan timur Indonesia, BMKG memprakirakan hujan sedang di Kota Nabire, hujan ringan di Jayawijaya dan Merauke, serta udara kabur di Kota Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, dan Jayapura.