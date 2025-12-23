Prakiraan Cuaca Hari Ini 23 Desember, BMKG: Hujan Berpotensi Mengguyur Mayoritas RI

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update prakiraan cuaca hari ini, Selasa 23 Desember 2025.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa hujan dengan beragam intensitas berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia hari ini.

Prakirawan BMKG Ranika Asti menjelaskan cuaca di Pulau Sumatra didominasi kondisi berawan hingga hujan hari ini.

“Potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di Medan, Tanjung Pinang, dan Padang, sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Bengkulu,” katanya dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (23/12).

Ranika menambahkan bahwa wilayah Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkalpinang diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal.

Sementara itu, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Palembang.

Adapun hujan disertai petir perlu diwaspadai di Bandar Lampung.

Beralih ke Pulau Jawa, BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya.