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Prakiraan Cuaca Hari Ini 23 Oktober, Hujan Ringan Mengguyur Sebagian Besar Wilayah RI

Prakiraan Cuaca Hari Ini 23 Oktober, Hujan Ringan Mengguyur Sebagian Besar Wilayah RI
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Cuaca hari ini, hujan ringan mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia hari ini Jumat 23 Oktober 2026.

Prakirawan BMKG Alya Sausan menjelaskan untuk wilayah Pulau Sumatra udara kabur diprakirakan terjadi di Kota Jambi, Pangkalpinang, Palembang, Bengkulu, dan Bandar Lampung 

"Hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, dan Padang," kata dia dalam tayangan YouTube yang dipantau dari Jakarta.

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Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di wilayah Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta diprakirakan berawan tebal, sedangkan Serang, Jakarta, dan Bandung berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

Kemudian, untuk cuaca di Pulau Kalimantan, terdapat potensi udara kabur di Samarinda dan Banjarmasin, serta hujan ringan di wilayah Pontianak.

"Waspadai hujan petir di Tanjung Selor, serta asap atau kabut di wilayah Palangka Raya," ujar Alya.

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Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di Denpasar dan Mataram akan diguyur hujan ringan, sedangkan Kupang berpotensi berawan tebal.

Untuk wilayah Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan di Makassar, berawan tebal di Gorontalo, serta udara kabur di Palu dan Manado.

Prakiraan cuaca hari ini Jumat 23 Oktober 2026 dari BMKG, hujan ringan mengguyur sebagian besar wilayah RI.

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