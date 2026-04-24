menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Prakiraan Cuaca Hari Ini 24 April: Hujan Lebat pada Jumat

Prakiraan Cuaca Hari Ini 24 April: Hujan Lebat pada Jumat

Prakiraan Cuaca Hari Ini 24 April: Hujan Lebat pada Jumat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Prakiraan cuaca hari ini, sejumlah wilayah di Indonesia diguyur hujan lebat. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca hari ini Jumat 24 April 2026.

BMKG mengingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Jumat.

Dikutip dari unggahan akun Instagram BMKG (@infobmkg), hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan mengguyur wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.

Baca Juga:

Untuk wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memprakirakan potensi hujan petir terjadi di Palembang.

Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Serang dan Bandung.

Sementara itu, hujan ringan diprakirakan terjadi di Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Tanjung Selor.

Baca Juga:

Selain itu, kondisi berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Samarinda.

Untuk wilayah Indonesia bagian timur, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Merauke.

Info dari BMKG mengenai prakiraan cuaca hari ini Jumat 24 April 2026, sejumlah wilayah diperkirakan diguyur hujan lebat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
